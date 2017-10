Après des progrès croissant dans le processus de paix en Syrie, les entrepreneurs chinois manifestent un grand intérêt pour la reconstruction du pays malgré de grands obstacles.

Depuis avril dernier, les représentants d’au moins 30 compagnies chinoises se sont rendus en Syrie à la recherche d’opportunités d’investissement dans ce pays déchiré par la guerre. Arrivés en Syrie via le Liban, ils se sont déplacés à Damas et à Homs, où ils ont été accueillis par des ministres et des gouverneurs syriens avec qui ils ont discuté de possibles projets de reconstruction.

Le vice-président de l’Association d’échanges à but lucratif Chine-Arabie, dont le siège se trouve à Pékin, Qin Yong, qui a visité la Syrie trois fois cette année, a déclaré au Global Times que la plupart des entrepreneurs chinois font partie du secteur privé et sont intéressés par les exportations et les importants de marchandises, de nourriture, d’équipements électriques et de construction.

Une maison détruite en Syrie. ©Sputnik

« Le gouvernement syrien contrôle deux tiers du pays. La reconstruction a déjà commencé en 2015 et les sociétés russes et iraniennes assument une partie des travaux de reconstruction », a-t-il dit.

Zhao Hui, un homme d’affaires chinois qui a voyagé en Syrie en août dernier, a déclaré que la plupart des régions qu’il avait visitées étaient sécurisées et que la reconstruction offrait beaucoup d’opportunités.

« La Syrie a un grand besoin de matériaux de construction, comme le verre, le ciment et l’acier », a-t-il dit, sans manquer d’ajouter qu’il envisageait d’importer de l’huile d’olive syrienne en Chine.

Selon les estimations de la Banque mondiale en juillet 2017, six années de guerre ont sérieusement paralysé l’économie syrienne, les pertes économiques totales étant calculées à environ 226 milliards de dollars.