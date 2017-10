Repris par le site Al Monitor, l’écrivain israélien Akiva Eldor prévoit la « fin » d’Israël dans moins de 25 ans.

L’ex-directeur du bureau de Haaretz aux États-Unis en est sûr : le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu est un « cadeau pour les ennemis d’Israël » de par sa gestion catastrophique et ses politiques sans lendemain. « Cette gestion provoquera l’anéantissement d’Israël dans moins de 25 ans, bien plus rapidement que ne l’a prévu l’Iran », estime-t-il.

L’article pose une question : « Quel est le dénominateur commun entre les dirigeants israéliens et iraniens ? Et bien les deux groupes prédisent une courte vie à Israël ! Le 25 août le nouveau commandant en chef de l’armée iranienne, le général de brigade Abdol Rahim Moussavi a affirmé qu’Israël ne serait plus là dans 25 ans. Deux ans plus tôt, c’était le Guide suprême iranien qui prédisait la disparition d’Israël dans ce même délai. Les Iraniens ne cachent pas leur vœu le plus cher qui est de voir Israël disparaître, mais ils ne disent jamais comment. Eh bien, c’est là qu’il leur faudrait se référer aux dirigeants israéliens, qui font presque tout pour accélérer ce processus de décomposition annoncée ».

Eldor revient ensuite sur les propos tenus le 28 août par Netanyahu dans l’une des colonies de Cisjordanie, où il a affirmé : « Cette terre est l’héritage de nos ancêtres. Nous y sommes retournés pour y rester éternellement. »

« Netanyahu, poursuit l’auteur, a promis ensuite de ne plus jamais décréter un gel de la colonisation. Mais le Premier ministre semble avoir oublié qu’Israël, suivant ses principes fondateurs, n’a aucune envie ni de près ni de loin d’imposer un contrôle quelconque à la grande population palestinienne qui l’entoure. Israël ne se voit nullement non plus dans l’obligation de gérer leur vie, préférant les abandonner à leur sort. »

L’auteur se réfère ensuite aux résultats de l’enquête des démographes israéliens qui affirment qu’en 2025 (et non pas dans 25 ans) les juifs seront minoritaires en Israël : « C’est le centre d’études de la Knesset qui le confirme : les juifs d’Israël ne constitueront bientôt que 44,9 % de la population résidant dans la région située entre la Jordanie et la Méditerranée, le reste étant des Arabes, des Druzes, des Bédouins. Or le taux de croissance démographique des juifs contredit largement la perspective de la pérennité de l’État israélien. Pis encore, Israël refuse d’accorder la citoyenneté aux Palestiniens, quitte à enfoncer le dernier clou dans son propre cercueil. »

Eldor évoque ensuite le projet de loi que la Knesset est sur le point de voter et qui prévoit de « renforcer la judaïté d’Israël » : « À vrai dire, l’Iran n’a nullement besoin de bases militaires en Syrie ou d’armes nucléaires pour détruire Israël. Il a juste besoin de s’armer de patience. Le temps et la gestion catastrophique des dirigeants israéliens feront le reste : un processus de paix qui a du plomb dans l’aile et une colonisation qui ne connaît plus de limites suffiront d’eux-mêmes pour que les ennemis d’Israël assistent, en toute quiétude, à sa disparition beaucoup plus tôt qu’en 2042 ! »