Deux ans après la signature de l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, l’Iran a étendu son influence dans tout le Moyen-Orient, se montrant capable de développer sa zone d’influence même après l’avancée lente de ses capacités en matière de nucléaire. Entre temps, l’administration américaine a décidé de maintenir l’accord scellé avec l’Iran, a écrit l’institut de recherches Soufan (The Sofan Group).

Les États-Unis disposent d’options limitées devant eux pour restreindre l’influence iranienne dans la région, d’autant plus que le président américain cherche à réduire l’intervention militaire américaine dans la région.

Le respect par l’Iran de l’accord nucléaire et sa diplomatie active aussi bien dans la région que dans le monde ont mis au défi le gouvernement américain. Et ce alors que la Maison Blanche a critiqué que le Plan global d’action conjoint (PGAC) a seulement « retardé la formation d’un Iran doté d’armes nucléaires » au lieu d’y mettre fin.

Cependant, le gouvernement US fait face à une opposition importante de ses partenaires européens et asiatiques pour démanteler cet accord. Même les plus farouches opposants à l'accord, à savoir Israël et les États du Conseil de coopération du golfe Persique (CCGP), ont fini par accepter que cet accord puisse favoriser la baisse des tensions à l’échelle régionale.

Pour l'instant, l'administration Trump est arrivée à cette conclusion que l'abrogation de l’accord nucléaire enflammerait davantage la région, voilà pourquoi elle a décidé de le respecter encore. À deux reprises, une fois en avril et la deuxième fois le 17 juillet, le président américain Donald Trump a confirmé que l'Iran avait respecté ses engagements envers le PGAC, a écrit The Sofan Group.

Dans le même temps, les opposants régionaux de l'Iran ont trouvé dans l'administration Trump un partenaire désireux de réduire l’influence régionale iranienne.

Washington considère l’Iran comme une sérieuse menace pour sa sécurité nationale, ayant entrepris une politique destinée à réduire l’influence de ce pays au Moyen-Orient. Pourtant, il n’est pas facile de faire baisser l’influence de l’Iran dans la région.

La Marine iranienne teste avec succès le missile de croisière Noor dans le détroit d'Hormuz. (Archives)

L'Iran exerce une influence considérable au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et, dans une moindre mesure, à Bahreïn. Il soutient également ses alliés chiites en Arabie saoudite et en Afghanistan. La réduction de l'influence régionale de l'Iran nécessiterait donc une participation considérable des États-Unis à plusieurs conflits régionaux, en particulier en Syrie et au Yémen.

En Syrie et au Yémen, deux pays où les États-Unis pourraient potentiellement résister face à leurs gouvernements ou aux factions pro-iraniennes, l'administration Trump préfère travailler avec la Russie pour le rétablissement d’une trêve en Syrie et ne pas soutenir la coalition pro-Riyad dans sa guerre avec les Houthis.

Les efforts directs de l'administration US contre l'Iran, à ce jour, ont été largement limités à des sanctions des entreprises internationales qui fournissent de la technologie ou investissent dans les programmes de missiles iraniens ou du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Les mesures anti-iraniennes des États-Unis risquent de rester étroitement limitées à l’avenir.