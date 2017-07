Isolé par ses voisins arabes au sein du Conseil de coopération du golfe Persique (CCGP), le Qatar est actuellement dirigé par une main cachée.

Hamad ben Khalifa Al-Thani, ancien émir du Qatar et père de l’émir actuel, a repris en coulisse la direction des affaires et demandé à son cousin, Hamad ben Jassem Al-Thani, de rentrer au Qatar.

Le bras de fer de plus en plus sérieux entre le Qatar et les États arabes membres du CCGP, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a poussé l’émir actuel, Tamim ben Hamad Al-Thani, à reconfier les rênes du pouvoir à son père, Hamad ben Khalifa Al-Thani, qui a tout de suite commencé à régler les divergences familiales au sein de la dynastie des Al-Thani, divergences qui risqueraient d’être exploitées par les rivaux étrangers, au moment où des responsables de bas rang des Al-Thani se disent en faveur du retrait de Tamim ben Hamad.

Selon plusieurs sources anonymes, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mettent de l’huile sur le feu des hostilités entre les tribus qataries, dans l’espoir de provoquer une révolte contre Tamim ben Hamad.

Afin de prévenir le déclenchement d’une telle révolte, l’ancien émir, Hamad ben Khalifa Al-Thani, a demandé à son cousin influent, ancien Premier ministre qatari, de venir prendre la défense de Doha sur le plan diplomatique.

Hamad ben Jassem, qui habite à Londres depuis l’intronisation de Tamim ben Hamed, assumait le poste d’un conseiller proche de l’ancien émir qatari et il entretient toujours des relations amicales avec Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Hamad ben Khalifa Al-Thani a déjà commencé à s’asseoir à la table du dialogue avec une branche de la dynastie dont les membres sont les descendants d’Ahmed ben Ali Al-Thani, l’un des anciens émirs du Qatar. Ce dernier a dirigé le Qatar de 1960 à 1972 avant d’être renversé par un coup d’État, organisé par son cousin.