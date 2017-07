Le rédacteur en chef du journal Rai al-Youm Abdel Bari Atwan a écrit dans un article que deux grandes évolutions avaient eu lieu au cours de ces derniers jours dont l’impact sur le présent et l’avenir de la crise syrienne reste considérable. Primo, la DCA syrienne a abattu, mardi dernier, un drone israélien dans la province de Quneitra au sud de la Syrie, secundo, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a informé mercredi dernier le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres que le sort du président syrien Bachar al-Assad dépendait de la Russie qui devait décider de son maintien ou de son départ.

La première évolution reflète un changement stratégique d’équilibre des pouvoirs sur les champs de bataille sur le front syro-israélien et la deuxième témoigne d’une révolution dans la position politique de Washington vis-à-vis du plan de crise en Syrie et du recul de l’actuelle administration américaine de ses positions d’antan selon lesquelles Assad devait partir.

Les dirigeants syriens, qui ont toléré pendant longtemps les bombardements israéliens qui visaient leurs centres militaires dans la province de Quneitra en vue de soutenir les terroristes, ont averti ces derniers jours que leur réaction dans la nouvelle étape serait différente.

Drone israélien abattu à Quneitra. ©Mamafrika

La Syrie a abattu le drone israélien immédiatement après la violation de son espace aérien et les tirs de missiles d’Israël en direction de ses objectifs militaires. Cela montre que Damas est très sérieux dans les avertissements qu’il adresse aux Israéliens et témoigne d’un changement des règles du jeu militaire, ce qui mettra un terme à la morgue israélienne.

Un nouveau type de canon anti-drone à impulsion électromagnétique a été livré à l’armée syrienne. ©Mamafrika

Tout porte à croire que les Russes ont décidé de fournir un nouveau type de canons à impulsion électromagnétique à leurs alliés syriens qui ont réussi à paralyser les activités des avions israéliens.

Le journal russe Rossiyskaya Gazeta a écrit pour sa part que l’armée syrienne avait reçu un nouveau type de canon à impulsion électromagnétique spécialement conçu pour abattre les drones. Cette arme peut être installée sans difficulté sur toute sorte de véhicules militaires. Elle est capable de diffuser des ondes électroniques perturbant le système de contrôle et de guidage des drones avant de les abattre à l’atterrissage. Elle peut donc surveiller et abattre les drones israéliens modernes construits avec des matériaux plastiques.

Il est fort probable que les autorités russes ont pris d’autres décisions courageuses, dont le fait d’équiper le système de défense terrestre et aérienne de l’armée syrienne avec des missiles S-300 afin de combattre tout avion militaire israélien tentant de violer l’espace aérien syrien et de bombarder des positions à l’intérieur de la Syrie, comme cela s’est déjà produit.

Il est encore possible qu’en équipant les avions syriens de canons à impulsion sophistiquée, la Russie veuille adresser un message au régime occupant d’Israël et à son protecteur américain : toute agression contre les forces syriennes et leurs alliés sera suivie d’une violente réplique. Les États-Unis et Israël saisiront-ils ce message et comprendront-ils bien son sens en mettant fin à leurs agressions contre la Syrie ?

Dans l’optique d’Abdel Bari Atwan, les propos de Rex Tillerson, selon lesquels le sort de Bachar al-Assad était entre les mains des Russes et que la priorité US se limitait à la guerre contre Daech et à l’arrêt des bombardements israéliens sur des positions à l’intérieur de la Syrie, témoignent du fait que ce message et ces avertissements ont été bien reçus.