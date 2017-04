La guerre médiatique entre la Syrie et de la Jordanie s’embrase : Damas accuse Amman de vouloir déployer ses troupes dans le sud de la Syrie. Amman nie catégoriquement.

Abdel Bari Atwan, le rédacteur en chef du quotidien Rai al-Youm, écrit que cette guerre a pris de l’ampleur au moment où Damas a accusé Amman d’agir en connivence avec les Américains pour déployer ses troupes dans le sud de la Syrie.

Les relations entre les deux pays ont dégénéré suite à la tragédie de Hama en 1982 et les tensions n’ont pas cessé de monter lorsque le Royaume hachémite de Jordanie a accueilli les Frères musulmans, qui s’opposent farouchement au gouvernement de Bachar Assad et qui ont causé jusqu’à présent la mort de 20 à 30 000 personnes dans des affrontements avec l’armée syrienne.

Dans une interview avec Sputnik, le président syrien avait déclaré, le 21 avril, détenir des informations faisant état d’un plan américano-jordanien depuis le début de la guerre en Syrie. Il était même allé plus loin, estimant que la Jordanie n’était pas « un pays », car incapable de prendre une décision indépendamment de la volonté des États-Unis. Ces déclarations ont aussitôt suscité la réaction du porte-parole officiel d’Amman.

Deux facteurs ont profondément envenimé cette nouvelle guerre médiatique et mis sous haute tension les relations syro-jordaniennes : 1) le soutien du gouvernement jordanien à la position de Washington qui a imputé le bombardement chimique de Khan Cheikhoun à l’armée syrienne ; 2) la mise à jour du document dit de « Houran » par les médias syriens attestant du plan de création d’un territoire autonome comportant Deraa, Soueïda et Quneitra dans le sud de la Syrie.

L’État syrien est convaincu de l’implication de la Jordanie dans ce plan parce que les trois villes précitées sont toutes situées dans les zones limitrophes entre les deux pays et qu’il existe un accord américano-israélien qui interdit le retour des forces syriennes et des combattants du Hezbollah dans ces régions, qui sont utilisées comme des bases de commandement pour les opérations dans les hauteurs du Golan et les territoires palestiniens.

Le point culminant du document de Houran est la création d’une région autonome à Deraa, comme prélude à un plan de fédéralisation de la Syrie.

Par ailleurs, suite aux victoires de l’armée syrienne qui a libéré Alep et Palmyre, tous les yeux sont virés sur la province de Deraa, dont une grande partie est assiégée par les groupes armés locaux, les groupes terroristes Daech, Tahrir al-Cham et le Front al-Nosra.

Éventuel renforcement du dispositif militaire à Deraa

Il se pourrait que la province de Deraa, aux frontières du nord de la Jordanie, voie ses positions militaires renforcées, car le régime d’Israël a annoncé vouloir bombarder certaines positions sur le sol syrien.

Dans ce droit fil, selon un communiqué du gouvernement syrien, une position militaire de l’armée près de la cité de Khan Arnabah a été prise pour cible.

Si les accusations de Damas contre Amman s’avèrent véridiques, la guerre médiatique entre les deux États ne pourrait que prendre une ampleur démesurée dans les prochains jours.

Mais tout vient à point à qui sait attendre. Il vaudrait mieux ne pas émettre de jugement hâtif, bien qu’un renforcement de la présence israélo-américaine dans le sud de la Syrie ne soit pas à écarter. Le cas échéant, la Jordanie filerait un mauvais coton.